Apple : iPad Pro, iPad Air, Apple AI, voici où et quand voir l'événement, et ce qui vous attend

Comme nous le supposions lorsque Apple a lancé les invitations pour son événement du 7 mai, de nouveaux accessoires devraient être dévoilés aujourd'hui. Il serait plus précisément question d'un nouvel Apple Pencil et d'une nouvelle itération du Magic Keybord. Désormais en aluminium, celui-ci devrait être plus durable, en plus d'arborer une esthétique comparable à celle d'un ordinateur portable. Il proposerait par ailleurs un trackpad plus large que le modèle actuel.