Apple va faire un grand ménage dans sa gamme d'iPad

Dans la newsletter Power On de Mark Gurman, publiée par Bloomberg, nous apprenons en effet que la firme américaine souhaite que son offre d'iPad devienne plus proche de ce qui est déjà réalisé avec les Mac. Comme les MacBook Pro et MacBook Air, les iPad Pro et iPad Air 2024 seront déclinés en deux tailles d'écran (11 pouces et 12,9 pouces), une première pour l'iPad Air.

Ensuite, Apple veut créer un véritable fossé de performances entre ces deux modèles, équipant l'iPad Air d'une puce M2, alors que l'iPad Pro embarquera une puce M4 de dernière génération. L'iPad Air était souvent présenté comme le compromis idéal entre perfs et prix et restera un produit très intéressant, mais l'iPad Pro, dont la communication tournera autour de l'IA, sera perçu comme un appareil bien plus haut de gamme.

En 2025, Apple continuera de moderniser sa gamme en supprimant l'iPad de neuvième génération de son catalogue et en commercialisant un nouvel iPad mini avec un SoC plus puissant.