Apple va (heureusement) mettre de l'ordre dans son catalogue d'iPad l'année prochaine

De nouveaux modèles iPad Pro et Air sont attendus vers mars. Le premier sera disponible en versions 11 et 13 pouces et le second en configurations de 10,9 pouces et 12,9 pouces. L'iPad Pro subira des changements majeurs, avec un écran OLED, un design mis à jour, une puce M3, et une version perfectionnée du Magic Keyboard. L'objectif est d'en faire l'appareil le plus haut de gamme, le distinguant clairement de l'iPad Air.