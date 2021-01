Le prochain iPad s'inspirerait de l'iPad Air classique

Concernant l'iPad Pro, les deux modèles de 11 et 12,9 pouces ne bénéficieraient pas de nouveau design. Pour mémoire, c'est en 2018 qu'Apple a retiré le bouton d'accueil et opté pour un châssis plus rectangulaire.

Toutefois, sans surprise, ces iPad Pro accueillerait une nouvelle puce de la série A mais surtout, un écran mini-LED. Cela confirme de précédentes rumeurs émanant de Ming Chi-Kuo.

En réduisant la taille des LED sous l'écran LCD, le Mini-LED propose une nouvelle technologie pour le rétro-éclairage. Le rendu des couleurs est plus marqué et les contrastes sont plus accentués. Sans aller jusqu'à la technologie OLED, des noirs sont en outre bien plus profonds.

Bien entendu, ces informations non officielles restent à prendre avec des pincettes.