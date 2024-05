iPad Air XXL et iPad Pro M4 : Apple présente ses nouvelles tablettes

À l'intérieur, Apple opère une mise à jour technique importante avec l'utilisation du processeur M2, qui remplace le processeur M1 de la version 2022. Selon le constructeur, l'iPad Air 2024 est 50% plus puissant que l'ancien modèle, avec un CPU 25% plus puissant, et un GPU 15% plus performant. Apple annonce également des améliorations sur le plan de l'intelligence artificielle avec 40% de performances en plus.