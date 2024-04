L'iPad Pro 2024 zapperait la puce M3 pour passer directement au M4, focus sur l'IA

L'iPad Pro M4 devrait être officialisé le 7 mai 2024 lors d'une conférence Let Loose pendant laquelle on verrait aussi un nouvel iPad Air (dont une version avec un écran de 12,9 pouces) ainsi que de nouveaux modèles de Magic Keyboard et d'Apple Pencil (avec le support du retour haptique pour la première fois sur cet accessoire). Outre le SoC M4, on attend également l'introduction de la technologie OLED pour l'iPad Pro.

Apple devrait largement revenir sur les avantages de la puce M4 en matière d'IA et les nouveautés d'iPadOS 18 à l'occasion de la WWDC, qui débute le 10 juin prochain.

Plus tard, d'autres appareils devraient voir leur communication tourner autour de leur puce IA, dont l'iPhone 16 et le SoC A18 à la rentrée. Bon nombre d'ordinateurs de la famille Mac seront aussi concernés entre la fin d'année 2024 et le début de l'année 2025.