Les iPad Pro OLED en versions 11,1 et 13 pouces, c'est pour quand ?

Selon les informations de l'analyste Ross Young, spécialisé dans l'industrie des écrans, relayées par MacRumors, Apple aurait pour objectif de sortir sa nouvelle génération d'iPad Pro au premier trimestre 2024. Nous savons que la marque à la pomme a pris l'habitude d'organiser une keynote en mars pour dévoiler de nouveaux produits. L'événement semble donc tout indiqué pour y présenter de nouveaux iPad Pro.

Une autre donnée intéressante partagée par l'analyste est la taille attendue des écrans de ces iPad Pro : 11,1 et 13 pouces, soit 0,1 pouce de plus pour chaque modèle par rapport aux iPad Pro actuellement commercialisés. Il est probable que la taille générale des tablettes demeure identique, ou presque, et qu'Apple rogne sur les bordures pour augmenter la surface d'affichage.