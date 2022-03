LG travaille sur deux dalles OLED destinées aux futurs iPad d'Apple

Ces futurs iPad seraient équipés d’une structure en tandem à deux couches afin de livrer des écrans OLED capables de proposer une meilleure luminosité ainsi qu’une plus grande durée de vie. En d’autres termes, cela permettrait plus exactement de doubler la luminosité et de bénéficier par la même occasion d’une durabilité quatre fois plus importante qu'avec les dalles OLED à une seule couche. Apple prévoit également d'appliquer des transistors à couches minces en oxyde polycristallin à basses températures sur les dalles OLED de ses futurs iPad.