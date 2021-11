Apple en pourparlers avec Samsung pour intégrer des dalles OLED dans ses futurs MacBook

Le site The Elec nous apprend d'ailleurs que les premiers pourparlers entre l'entreprise californienne et Samsung Display viennent de débuter pour la fourniture de dalles à intégrer dans de futurs MacBook .

Le constructeur discuterait d'une dalle à deux couches émissives, qui offrirait une meilleure luminosité par rapport aux dalles à une seule couche qui équipent aujourd'hui les smartphones .

Apple souhaiterait se tourner vers cette technologie d'écran pour prolonger la durée de vie de ses ordinateurs portables, mais doit faire face à des problèmes de coût. La technologie OLED coûte en effet plus cher à produire et pourrait se répercuter sur la fabrication des laptops, et donc sur leur prix final.