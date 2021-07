Envie d'un iPad 11" avec une dalle Mini LED ? Il va falloir encore patienter un petit peu, selon Kuo

Bien reçues sur l'iPad Pro 12,9" sorti en avril dernier, les dalles Mini LED ne seraient pas réservées aux tablettes du constructeur. En réalité, Kuo estime que les écrans des futurs MacBook Air et MacBook Pro 14 et 16 pouces profiteront, eux aussi, de cette technologie. L'analyste prévoit la mise en production de ces ordinateurs portables d'ici la fin d'année.

Les dalles seront visiblement confectionnées par l'entreprise Luxshare, qui aura donc fort à faire pour répondre à la demande en hausse des prochains mois.

Parmi les nombreux avantages de la technologie Mini LED, on retient essentiellement la grande luminosité et la latence quasi nulle des écrans. Elle est en revanche plus onéreuse à produire et est encore loin de proposer des taux de contraste aussi importants que les dalles OLED. Cependant, elle est toujours soumise au risque inhérent de « brûlure » de l'écran, ce qui rend les constructeurs plutôt hésitants à démocratiser cette technologie sur les ordinateurs.