Surclasser la puce M1 d'Apple ? C'est largement jouable, selon le nouveau P.-D.G. de Qualcomm

Il annonce vouloir lancer un SoC capable d'égaler, voire de surpasser l'excellente puce Apple M1, grâce à des architectures conçues en interne pour ne pas s'enfermer dans l'offre technologique de l'Anglais ARM. À peine une semaine après son entrée en fonction, on peut dire que le nouveau taulier de Qualcomm, Cristiano Amon, voit les choses en grand. Et il a probablement raison. Plus que jamais, le groupe semble effectivement avoir les moyens de ses ambitions.