La Nintendo Switch OLED (mais sans 4K) arrive le 8 octobre en boutique !

À la surprise générale, Nintendo vient d'officialiser sa toute nouvelle Switch OLED Model, celle que l'on évoquait il y a quelques semaines encore en tant que Nintendo Switch Pro ou encore NEW Nintendo Switch.

« La Nintendo Switch (modèle OLED) inclut un écran OLED 7 pouces aux bords plus fins. Les couleurs intenses et les contrastes élevés de ce grand écran fournissent une expérience de jeu enrichie en mode portable et sur table, aussi bien pendant les compétitions de course les plus intenses que lors des combats contre vos ennemis » explique Nintendo.