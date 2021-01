Qualcomm travaillerait sur le concurrent de l'Apple M1, nom de code : SC8280

Cet été, Apple a divorcé d'Intel. La firme de Cupertino a annoncé l’abandon progressif des processeurs de son partenaire au profit de ses puces Apple Silicon développées en interne, cette émancipation s'étant matérialisée par l’arrivée de l’Apple M1 en fin d’année dernière.

Et celle-ci s’est montrée à la hauteur des attentes. En tout cas, face à elle, les Snapdragon 8cx et 8cx Gen2 de Qualcomm, qui équipent des tablettes et des PC Windows comme la Surface Pro X de Microsoft (dans des versions SQ 1 et SQ 2), souffrent d'un sérieux déficit de puissance. La société américaine prépare donc un remplaçant, certainement plus costaud. Celui-ci répond au nom de code SC8280.