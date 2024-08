Le nombre de cœurs de la puce a une influence directe sur la puissance de calcul globale que le X1P-42-100 peut déployer. Les documents de Qualcomm parlent de 1,7 TFLOPS quand le X1P-64-100 était flashé à 3,8 TFLOPS.

On doit également cet écart notable à la quantité de cache embarquée pour épauler les cœurs. Il n'est plus question que de 30 Mo de cache total sur le nouveau venu, contre 42 Mo sur les précédentes versions des Snapdragon X Elite et Plus. Pour ne rien arranger, la fréquence maximale atteinte en multi-thread est rabaissée de 200 MHz à 3,2 GHz, contre 3,4 GHz sur l'autre modèle « Plus ».

Heureusement, il n'est pas question de toucher au sous-système mémoire, lequel reste donc sur de la LPDDR5X à 8 448 MT/S, mais pas de surprise, la solution trouvée par Qualcomm pour baisser le coût des ordinateurs Copilot+ sera donc bien de réduire la voilure côté puissance. Il conviendra bien sûr de vérifier tout cela « sur pièces » au travers d'un test en bonne et due forme.