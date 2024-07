Avec sa nouvelle puce Snapdragon, Qualcomm veut de la 5G sur des téléphones encore moins chers

La technologie Wi-Fi est identique, avec double bande 2,4 et 5 GHz en Wi-Fi 5 et une absence un peu regrettable de Wi-FI 6. Alors oui, la 5G est bien présente sur cette puce destinée à des smartphones d'entrée de gamme, mais on ne manquera pas de noter que la version précédente de la puce pouvait, elle, proposer un débit descendant jusqu'à 2,5 GHz et un débit montant, donc en envoi, jusqu'à 900 MHz. Le constructeur ne précise d'ailleurs pas le niveau théorique de ce débit montant pour la Snapdragon 4s Gen 2.