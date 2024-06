Samsung pourrait utiliser des puces MediaTek pour ses Galaxy S25

_J2B

« En 2024, le géant sud-coréen a opté pour l’Exynos 2400 pour les Galaxy S24 européens. Les modèles commercialisés en Amérique du Nord et en Chine ont quant à eux bénéficié du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, qui équipait déjà le Galaxy S23 Ultra un an plus tôt. »

Non c’est faux. En Europe, si la gamme entière des S23 européens (et pas seulement le S23 Ultra) a bien eu le Snapdragon 8 Gen 2, en 2024 le S24 Ultra seul a eu le Snapdragon 8 Gen 3 (et pas Gen 2).

Et en Amérique du Nord et en Asie (pas que Chine), toute la gamme S24 a eu droit au 8 Gen 3 et non pas 2.

Ça fait beaucoup d’erreurs dans un seul paragraphe, mais bon, c’est vendredi, la semaine tire en longueur !