Le processeur Samsung Exynos 2500 plus performant que le Snapdragon 8 Gen 4 ? Sa technologie de gravure serait un atout de taille

Après quelques déboires rencontrés avec la série Galaxy S22 et son Exynos 2200, Samsung semble enfin avoir regagné la confiance des utilisateurs. Cette année, si les Galaxy S24 et S24+, équipés de l'Exynos 2400, ont certes affiché des performances en retrait en comparaison au Snapdragon 8 Gen 3 du Galaxy S24 Ultra, ils se sont néanmoins révélés compétitifs en matière d'efficacité énergétique. De plus, ces derniers étaient parfaitement aptes à exploiter les fonctionnalités d'intelligence artificielle introduites par Samsung avec Galaxy AI.

Pour rappel, les Galaxy S24 et S24+, selon les régions du monde, n'héritent pas du même SoC. En Chine, aux États-Unis et au Canada, c'est la puce de Qualcomm qui propulse les derniers fleurons du Coréen, tandis que dans le reste du monde, c'est l'Exynos 2400 qui alimente les éditions d'entrée et milieu de gamme.