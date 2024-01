Tout savoir sur Galaxy AI, l'intelligence artificielle de Samsung qui va révolutionner notre quotidien

En plus de la correction de la grammaire et de l’orthographe — plutôt efficaces — l’assistant message peut reformuler le texte que l’on s’apprête à envoyer selon cinq styles : professionnel, détendu, #social (ajout de hashtags), poli et Emoji (ajout d’emoji au message). Là aussi, tout est fait en local et les résultats sont pertinents dans la plupart des cas… Amusant et parfois utile.