Samsung Galaxy : le processeur graphique AMD des puces Exynos pourrait être remplacé dès 2026

Les flagships de 2025, autrement dit les Galaxy S25, resteront vraisemblablement fidèles au chipset Exynos, et plus précisément à l'Exynos 2500, comme l'évoquaient déjà certaines rumeurs il y a plus d'un an. Si celui-ci sera alors toujours doté d'un GPU AMD, Samsung pourrait bien bouleverser ses plans dans les deux prochaines années.

Comme l'indique le post de Roland Quandt, c'est à partir de 2026 que les choses devraient véritablement s'accélérer. Le fabricant ambitionnerait de lancer un SoC de nouvelle génération qui intégrera son propre processeur graphique.