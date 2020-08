Samsung se serait associé à ARM et AMD pour le développement de son prochain processeur

Ainsi, le prochain Galaxy S30 de Samsung, attendu en début d'année prochaine, devrait s'armer d'un nouveau processeur Exynos dont la conception ne serait plus intégralement interne à Samsung. La firme devrait logiquement acheter au britannique ARM les licences d'exploitation de ses prochains cœurs CPU, et même travailler étroitement avec lui. Un autre partenariat, avec AMD cette fois, permettrait enfin aux futures puces Exynos de faire un bond notable en matière de performances graphiques. L'idée ? Recourir à l'expérience d'AMD et de sa division Radeon en matière d'iGPU pour surclasser la concurrence de Qualcomm sur ce terrain et gagner le cœur des joueurs sur smartphone.

L'objectif de Samsung serait par ailleurs simple : le géant coréen aimerait devenir le fabricant de processeurs d'applications (AP) numéro 1 sur le marché Android. Un objectif nettement plus accessible maintenant que Huawei et sa filiale HiSilicon sont pratiquement hors jeu à la suite des sanctions américaines.