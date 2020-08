Samsung commercialise ses écrans à rafraîchissement variable

Alors que les smartphones milieu et haut de gamme se tournent de plus en plus vers des dalles 90 ou 120 Hz (entre autres), Samsung Display cherche à limiter drastiquement la consommation de ses écrans sur nos futurs smartphones. L'idée est simple : allier le confort d'utilisation induit par ces hautes fréquences de rafraîchissement à une consommation énergétique plus raisonnable.