Samsung Galaxy Note 20 et 20 Ultra : notre prise en main

Autonomie : amélioration en vue

Les Note 20 et 20 Ultra embarquent respectivement une batterie de 4300 mAh et 4500 mAh, rechargeable via le port USB-C ou par induction. À en croire le constructeur, l’autonomie devrait être “excellente”. On l’espère, puisque Samsung affirme avoir pris soin d’optimiser la consommation électrique de l’Exynos 990, jugé trop gourmand sur la gamme S20 et ayant déçu sur cet aspect. Et au passage, Samsung affirme avoir grandement améliorée la gestion automatique de la fréquence de rafraîchissement afin d’abaisser les besoins énergétiques de l’affichage.