Samsung Galaxy Note 20 Ultra : toutes les caractéristiques en fuite

Côté performances, une inconnue demeure toutefois : le SoC qu’utilisera le smartphone. Des rumeurs estiment qu’il s’agira du récent Snapdragon 865 Plus sur les marchés chinois et américains. Quant au reste du monde, il devra compter sur un Exynos 990. Du reste, l’appareil s’équipera de 12 Go de LPDDR5 et 256 Go de stockage en UFS 3.1. Un port pour carte SD est au rendez-vous, et le S-Pen s’améliore en abaissant sa latence à 9 ms seulement — identique à l’Apple Pencil.

La batterie de 4 500 mAh pourra être rechargée entre 30 et 45 W — on parle de 50% d’autonomie en 30 minutes.

Enfin, la configuration photo s’inspire évidemment de celle du Galaxy S20 Ultra sorti en février dernier. Samsung rempile avec son capteur 108 MP de 1/1,33" (dans une version « légèrement améliorée », nous dit WinFuture), doté cette fois d’un autofocus dual-pixel ET d’un autofocus laser. De quoi nous épargner les divers problèmes de mise au point dont était victime le précédent flagship du constructeur.