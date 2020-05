Une première image du Galaxy Note 20 dans la nature

C’est la prochaine grosse sortie smartphone chez Samsung après les Galaxy S20 . Le Galaxy Note 20, attendu autour du mois d’août, commence à faire parler de lui au travers de plusieurs rumeurs et bruits de couloirs plus ou moins tangibles .

À noter que Ice Universe précise ici qu’il s’agirait du Galaxy Note 20, et non pas du Galaxy Note 20 + (ou Ultra ?) qui, lui, profiterait d’une fiche technique encore plus impressionnante. On parle notamment d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz via un écran de type LTPO, qui permettrait d’alléger la consommation électrique jusqu’à 20% et donc améliorer l’autonomie.