L'écran du Galaxy Note 20 Plus serait le plus grand de toute la gamme

La course aux grandes diagonales d'écran continue ! De nouveaux rendus du Galaxy Note 20+ ont fuité par l'intermédiaire de Onleaks. On y découvre une large dalle de 6,9 pouces - contre 6,8 pouces pour le Samsung Galaxy Note 10+ de l'année dernière.

Fait intéressant, le leak indique des dimensions de 165 mm de long pour 77,2 mm de large avec une épaisseur de 7,6 mm. Des mesures presque identiques à celle du Note 10+, indiquant que Samsung a réussi à rogner encore un peu plus sur les bordures pour augmenter la taille de l'écran, sans augmenter celle de l'appareil, et tout en réduisant son épaisseur.

Sans surprise, c'est à une dalle AMOLED bord-à-bord et incurvée que nous avons affaire. Samsung confirme, année après année, son expertise en termes d'écrans de smartphones, et ne devrait pas décevoir les utilisateurs avec cette nouvelle itération de la gamme Note.

Ce qui interpelle le plus dans ces rendus est sans doute le set-up photo à l'arrière, qui reprend la forme « plaque de cuisson », à la mode en ce moment (comme on l'a vue sur les S10, Pixel 4, iPhone 11…). Les capteurs semblent bien plus protubérants que sur le Note 10+, bien plus discret à cet égard.

À l'avant, Samsung conserve le poinçon pour loger son capteur photo frontal, dans la partie supérieure axiale de l'écran. Le fabricant paraît satisfait de cette solution, qu'on retrouvait déjà sur les Note 10 et Galaxy S20, en attendant d'intégrer un module photo invisible sous l'écran, comme ce qui a été fait avec les lecteurs d'empreintes.