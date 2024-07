Samsung pourrait sacrifier l'un de ses Galaxy S25 pour simplifier sa gamme

Samsung pourrait donc cette année tirer un trait sur cette déclinaison grand format et se focaliser sur le Galaxy S25 ainsi que le Galaxy S25 Ultra, qui serait le seul nouveau modèle à grand écran, équipé en outre des technologies les plus avancées. Cette disparition rendrait la gamme un peu plus lisible pour le grand public et pourrait aussi pousser les consommateurs adeptes des grands écrans à investir dans un modèle premium, ou à se tourner vers l'un des deux smartphones pliants de la marque.

Les deux versions du Galaxy S25 pourraient s'accompagner de belles mises à jour techniques, avec l'intégration supposée du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, qui apporterait plus de puissance pour les tâches d'intelligence artificielle et un mode d'upscalling dans les jeux vidéo.

Le Galaxy 25 Ultra profiterait quant à lui des nouveautés photo, avec un nouveau capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur téléobjectif de 3x 1/3 pouce ISOCELL. Enfin, son design serait sensiblement revu, avec une épaisseur réduite à 8,4 millimètres pour en faire le smartphone le plus fin de la gamme, malgré son grand écran et son bloc photo arrière.

De nombreuses autres informations devraient sans doute nous parvenir dans les prochaines semaines afin de dessiner un portrait-robot complet de la gamme Galaxy S25 avant sa sortie prévue au début de l'année 2025.