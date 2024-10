Cette année, Samsung a décidé de voir les choses en grand pour son modèle Fan Edition. En effet, le Galaxy S24 FE a été doté d'une dalle de 6,7 pouces contre 6,2 pouces sur les précédents modèles. Bien que ce choix d'avoir un smartphone plus grand n'a vraisemblablement pas fait l'unanimité, Samsung devrait malgré tout persévérer sur cette voie l'année prochaine avec le Galaxy S25 FE.

Les informations publiées par The Elec font également état d'un appareil doté d'une batterie moins imposante que celle embarquée par le Galaxy S24 FE. Ainsi, le nouveau smartphone à prix abordable de Samsung serait plus fin que son prédécesseur, et devrait par conséquent jouir d'une épaisseur inférieure à 8 mm. Une année entière nous séparant encore de la sortie du Galaxy S25 FE, ces premiers éléments sont évidemment susceptibles d'évoluer au fil du temps.