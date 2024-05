iPhone : Apple en a déjà marre de sa gamme "Plus" et pourrait la remplacer avec un "iPhone 17 Slim" !

Et il ne se contente pas de nous donner un nom, puisque d'après la même source, cet iPhone 17 slim bénéficierait d'un écran de 6,6 pouces, d'un meilleur module selfie, et surtout, d'un Dynamic Island plus petit. Le « Slim » nous indiquerait-il donc l’apparition d'un appareil plus « élancé » ?

Jeff Pu explique par ailleurs que les iPhone 17 et iPhone 17 Slim auront droit à une RAM de 8 Go, contre 12 Go pour les iPhone 17 Pro et Pro Max. Ces deux modèles Pro seront par ailleurs les seuls à être assurés de bénéficier de la puce A19. Les iPhone 17 et 17 Slim, eux, pourraient peut-être fonctionner avec le SoC A18. L'arrivée de ce nouveau modèle suffira-t-il à arrêter la mauvaise passe que vivent actuellement les iPhone ?