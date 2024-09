Si le Face ID sous l'écran ne semble plus d'actualité, Ross Young maintient en revanche ses prédictions concernant la démocratisation des écrans ProMotion 120 Hz à toute la gamme iPhone 17. Jusqu'à présent réservée aux modèles Pro depuis l'iPhone 13, cette technologie offre une fluidité d'affichage inégalée. Mais le leaker va plus loin et évoque même l'existence d'un mystérieux iPhone 17 Air. Ce modèle plus fin et léger viendrait compléter la gamme aux côtés des iPhone 17 et 17 Plus. Avec son écran 120 Hz, il se positionnerait comme une alternative plus abordable aux onéreux modèles Pro.