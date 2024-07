Les coloris de la gamme d'iPhone 16 ont fuité, voici à quoi vous attendre

Cette nouvelle image confirme les prédictions du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, qui tablait sur le bleu, rose, vert, noir et blanc pour les iPhone 16 et 16 Plus. Ce sont ces coloris qui apparaissent sur les maquettes partagées par l'internaute sur X.com, signalant le retour du blanc qui viendra remplacer le jaune. Les autres teintes sont, pour leur part, bien plus marquées que celles des iPhone 15 et 15 Plus.