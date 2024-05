Apple met une usine britannique sur la paille avec cette nouveauté prévue pour l'iPhone

Quand est-ce que les capteurs nécessaires au bon fonctionnement de Face ID se feront plus discrets ? Les iPhone actuels sont généralement reconnaissables à leurs encoches en haut de l'écran, bien plus proéminentes que celles de la concurrence. Un wagon de retard, donc, qui ne fait qu'alimenter les rumeurs et les spéculations sur l'éventuelle adoption par le géant américain de technologies plus récentes pour ses prochains appareils.

C'est en tout cas l'exercice auquel s'était livré Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, dans un rapport datant de 2022, annonçant que des composants de Face ID se retrouveraient sous l'écran de l'iPhone dès 2024. Mais voilà, un an plus tard, cet informateur bien placé avait changé ses prédictions, préférant l'iPhone 17, prévu pour 2025, à l'iPhone 16. Alors, à quelques mois de la sortie de ce dernier, où en sommes-nous ?

Si Young n'a pas livré de nouveau calendrier, le journal britannique The Telegraph a apporté des éléments inédits en faveur d'un passage à un Face ID sous l'écran dès cette année, notamment pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. Ces derniers auraient tout de même droit à un petit trou dédié à certains éléments de l'appareil photo frontal, accompagné d'un Dynamic Island possiblement plus petit.