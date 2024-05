Apple passerait enfin à l’iPhone pliable en 2026… grâce à Samsung

Les informations concernant l’accord entre les deux entreprises sont minces et il semblerait pour le moment que Samsung soit surtout impliqué dans la fabrication d’écran pour l’iPhone de 2026 et pas pour la machine attendue en 2025. Si voir les deux concurrents s’unir pour la production d’un iPhone pliable peut surprendre, il faut se rappeler que Samsung fournit déjà des écrans pour l’iPhone et plein d’autres fabricants de smartphones. Le business n'a que faire des rivalités.