Samsung Unpacked : la date et le lieu de la conférence sont connus. Et ça se passera chez nous !

Le géant sud-coréen a pour habitude de tenir deux conférences dites « Unpacked ». L'une en début d'année, pour traditionnellement officialiser les nouveaux smartphones haut de gamme, dont le dernier en date est le Samsung Galaxy S24, et l'autre durant l'été. Un événement qui va doit avoir lieu dans quelques mois, et dont on apprend aujourd'hui quand et où il se tiendra !