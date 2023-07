Samsung Unpacked : le rendez-vous est pris, qu'attendre de l'événement ?

Ce n'était plus vraiment un secret, cette année, la conférence Unpacked d'été de Samsung ne doit pas se dérouler au mois d'août, mais va changer un peu ses habitudes et être plutôt organisée à la fin du mois de juillet. C'est maintenant officiel, avec l'invitation et le compte à rebours lancés par le numéro 1 mondial du smartphone.

Les fans pourront ainsi retrouver la marque le mercredi 26 juillet prochain, à 13 h, heure de Paris, pour suivre en ligne cette conférence qui sera organisée en physique à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Et pour les curieux qui commencent déjà à noter la date sur leur calendrier, sachez que cette journée ne sera pas remplie seulement de smartphones pliants !