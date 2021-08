Samsung Unpacked : comment suivre la conférence de lancement des Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 ?

On l'a dit : l'emphase devrait être mise sur les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, les deux nouveaux fleurons pliables de Samsung.



Pour compenser l'absence d'un nouveau Galaxy Note cette année, le Fold 3 serait d'ailleurs compatible avec le S Pen. Le smartphone se doterait également, et pour la toute première fois chez Samsung, d'une caméra embarquée sous l'écran afin de maximiser la surface d'affichage une fois le téléphone déplié.

Le Flip 3 profitera quant à lui d'un écran avant beaucoup plus généreux, qui devrait autoriser davantage d'interactions que le premier modèle sorti l'an dernier.

Enfin, il est bon de noter que d'après plusieurs fuites, ces nouveaux smartphones devraient être lancés à des prix beaucoup plus alléchants que leurs prédécesseurs. Nous en saurons plus à ce propos dès 16h, heure à laquelle Samsung présentera également une nouvelle montre connectée et une paire d'écouteurs nouvelle génération.

Toutes les annonces seront bien entendu résumées dans la foulée sur votre site préféré.