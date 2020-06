Samsung va présenter ses Note 20, Fold 2 et Z Flip 5G le 5 août

La date de présentation et de sortie des nouveaux smartphones Samsung , Galaxy Note et pliables, se précise.

À priori, deux modèles de la gamme Note sont attendus, le 5 août prochain, le Galaxy Note 20 et le Note 20+, à moins que Samsung ne nous réserve une surprise, un smartphone Galaxy Note 20 Ultra ayant récemment été certifié.

Ces appareils ne devraient pas connaître de grands changements, et devraient ressembler à un mélange entre les Note 10 de l'année dernière et les S20 d'il y a six mois. Nous aurons tout de même droit à quelques améliorations : on sait par exemple que le Galaxy Note 20+ aura un grand écran de 6,9 pouces, du jamais vu sur un mobile de la gamme.