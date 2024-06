Galaxy Z Fold6 : une variante plus fine et sans stylet du smartphone pliant de Samsung devrait être lancée cette année

En effet, Samsung pourrait officialiser un certain Galaxy W25 du côté de la Chine (et de la Corée du Sud). Il s'agit de la déclinaison locale du Galaxy Z Fold6 classique, mais avec toutefois une particularité, à savoir celle d'être plus fin et plus léger.

Comme son prédécesseur, cette déclinaison Galaxy W25 tirerait également un trait sur le S Pen embarqué, permettant ainsi au smartphone d'afficher une silhouette affinée, et possiblement un format plus large, pour un ratio d'affichage différent. Les actuels Samsung Galaxy W24 et W24 Flip avaient été officialisés en septembre 2023.