Galaxy Z Fold 6 & Flip 6 : les designs officiels fuitent par erreur sur le site de Samsung

C'est bientôt les Jeux olympiques à Paris, un événement vers lequel tous les regards se tourneront. Et Samsung profitera de l'occasion pour, deux semaines avant la cérémonie d'ouverture, organiser sa conférence Unpacked durant laquelle on pourra notamment découvrir les nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6. Mais avant même cette présentation, on sait exactement à quoi ressembleront ces appareils !