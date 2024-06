Samsung Galaxy Z Fold 6 : sa fiche technique complète fuite

Le 10 juillet prochain, Samsung tiendra son événement Unpacked au niveau de Paris, afin de capitaliser sur l'imminence des Jeux olympiques, dont la cérémonie d'ouverture est programmée pour le 26 juillet. Un événement durant lequel le public pourra découvrir non seulement l'anneau Galaxy Ring, mais aussi les nouveaux téléphones pliables Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6. Et pour les plus impatients, on en apprend plus sur ce dernier aujourd'hui !