Samsung Galaxy Z Fold 5 & Z Flip 5 : on sait déjà tout !

Au fil des dernières semaines, on a pu en apprendre un peu plus sur le prochain Galaxy Z Fold 5, un téléphone dont le pli devrait être moins visible que les éditions précédentes, et qui selon les informations de Wfcctech devrait rester dans la lignée de la dernière version. C'est en tout cas ce que laisse entendre sa fiche technique complète :

Écran OLED intérieur de 7,6 pouces, résolution de 2176x1812 pixels, taux de rafraîchissement de 120 hertz;

Écran extérieur de 8,2 pouces, résolution de 2316x904 pixels, taux de rafraîchissement de 120 hertz;

SoC Snapdragon 8 Gen 2;

RAM de 12 gigaoctets (Go);

Mémoire de 256 ou 512 Go;

Batterie de 4 400 milliampères-heure (mAh), recharge rapide de 25 watts;

Triple capteur dorsal 50+12+12 mégapixels (Mpx), capteur frontal de 10 Mpx, capteur sous l'écran de 4 Mpx;

Étanchéité à l'eau certifiée IPX8.