Samsung : les Galaxy Z Fold5 et Flip5 arrivent plus tôt que prévu, ce qu'on sait déjà

Pour l'heure, et du peu que nous en savons, le Galaxy Z Fold5 devrait être doté d'un écran externe de 6,2 pouces et d'un écran interne de 7,6 pouces. Concernant l'appareil photo, des rumeurs évoquent un capteur principal de 108 mégapixels, un téléobjectif 2x de 64 mégapixels et un grand-angle de 12 mégapixels. De plus, l'appareil bénéficierait également de la certification IP68 pour ce qui est de la résistance à l'eau et à la poussière. De son côté, le Galaxy Z Flip5 devrait logiquement être alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2. Il embarquerait un appareil photo principal et un ultra grand-angle de 12 mégapixels chacun. Enfin, les deux nouveaux smartphones devraient profiter d'une nouvelle charnière avec un pli sensiblement moins visible.