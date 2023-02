Samsung Unpacked 2023 : meilleurs... et plus chers, découvrez les nouveaux Galaxy S23

Les S23 et S23 Plus disposent de 8 Go de RAM et sont déclinés en versions 128 et 256 Go (S23), et 256 et 512 Go (S23 Plus). Le S23 Ultra est quant à lui proposé en trois configurations : 8/356 Go, 12/512 Go et 12/1 To. L’extension du stockage par carte micro SD reste un lointain souvenir, Samsung préférant augmenter la capacité interne (et les prix) plutôt que de l'intégrer.