Samsung Galaxy S22 Ultra : on vous dit tout sur le successeur spirituel du Galaxy Note

Entre autres choses, le smartphone s'équipera aussi de 8 à 12 Go de RAM, et pourra être configuré jusqu'à 1 To de stockage. Côté batterie, on reste sur un accu de 5 000 mAh, mais cette fois rechargeable à 45 W en filaire (15 W sans-fil). Rappelons toutefois qu'aucun chargeur ne sera inclus dans la boîte.

Mais le processeur de dernière génération sera aussi mis à l'œuvre en photographie — l'un des autres marqueurs importants du Galaxy S22 Ultra. Au dos, le smartphone compte quatre objectifs. Un grand-angle, qui surmonte un capteur 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi qu'un duo de téléobjectifs 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x et 10x. À l'avant, on retrouvera dans le poinçon central un capteur de 40 mégapixels.