Samsung Unpacked : comment suivre les annonces des Galaxy S22 et Galaxy Tab S8 ?

Comme dit dans le titre de cet article, il sera question aujourd'hui de renouveler le haut de gamme de Samsung en matière de smartphones et de tablettes.

Dans la première catégorie, on accueillera donc comme il se doit les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Trois nouveaux smartphones, qui reprennent naturellement le flambeau des Galaxy S21 , S21+ et S21 Ultra , et dont on connaît déjà quasiment tous les détails avant même leur officialisation.

Côté tablettes, les surprises pourraient être plus nombreuses. Car en plus des Galaxy Tab S8 et S8+ auxquelles on s'attend, Samsung pourrait lancer une Galaxy Tab S8 Ultra . Sa particularité ? Offrir la plus grande surface d'affichage jamais observée sur une tablette numérique grand public. Les rumeurs parlent d'une diagonale de 14,6 pouces, soit plus que certains ordinateurs portables !

Quel produit Samsung attendez-vous le plus demain pendant la conférence ?