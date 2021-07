Samsung : les Galaxy Tab S8+ et Ultra pour accompagner la sortie du Galaxy S22 ?

Ainsi, la gamme Samsung Galaxy Tab S8 devrait prochainement être confirmée. D'après les premières informations, la version de base sera équipée d'un écran LCD 11 pouces 120 Hz et d'une batterie 8000 mAh. Plus intéressant encore, la S8 + proposerait une dalle OLED 12,4 pouces (120 Hz), avec une batterie 10 090 mAh et un processeur Snapdragon 888. Enfin, le modèle Ultra utiliserait un écran OLED 14,6 pouces. Une batterie 11 550 mAh serait de la partie, tout comme One UI 4.0 avec Android 12.