Snapdragon 888 : tout ce qu'il faut savoir sur la puce qui animera les smartphones de 2021

Ce n’est pas tout. Ce nouvel ISP peut prendre en charge des photos composites jusqu’à 200 mégapixels, et peut permettre de filmer simultanément avec trois objectifs 28 mégapixels à 30 images par seconde sans qu’aucun ralentissement ne se fasse ressentir.

Le Snapdragon 888 permettra aussi l’enregistrement de photos au format HEIF en HDR 10-bit pour des couleurs plus riches. On nous présente également des améliorations du côté de la réduction de bruit, et aussi des résultats plus impressionnants encore en basse lumière (pour peu que le capteur du smartphone suive la cadence, évidemment).

Le Snapdragon 888 arrivera dès le début de l’année sur les smartphones de prochaine génération. Selon toute vraisemblance, le Xiaomi Mi 11 et le Samsung Galaxy S21 semblent bien partis pour être les tout premiers à en faire profiter leurs utilisateurs.