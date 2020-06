Qualcomm annonce sa puce Snapdragon 690 pour le milieu de gamme

Le Snapdragon 690 exploite une puce graphique Adreno 620. Selon Qualcomm, les performances du CPU seront 20 % supérieures et le rendu graphique (GPU Adreno 619L) 60 % plus rapide par rapport au Snapdragon 675. Comme nous l'évoquions, le processeur est à huit cœurs : deux Kryo Cortex-A77 et six Kryo Cortex-A55.