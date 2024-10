Histoire de faire bonne mesure, ce sont deux cœurs Oryon qui sont même intégrés à ce Snapdragon 8 Elite, des cœurs que l'on peut pousser jusqu'à 4,32 GHz et qui doivent être jusqu'à 46 % plus efficaces que leurs homologues sur les puces PC, smartphone oblige. En revanche, il n'est cette fois plus du tout question d'intégrer de « petits » cœurs basse consommation comme on pouvait en trouver sur le Snapdragon 8 Gen 3. Compte tenu des optimisations dans la gestion des cœurs, ce ne serait plus nécessaire.

Les deux cœurs Oryon ne sont cependant pas seuls, et 6 cœurs hautes performances les accompagnent. Si Qualcomm reste relativement discrète sur leur conception, ces derniers doivent être en mesure d'atteindre jusqu'à 3,53 GHz, et Qualcomm n'hésite pas à parler de 45 % de performances en plus sur un seul cœur comme en multi-core grâce, notamment, au cache combiné de 24 Mo, le plus important sur ce type de puces.