En dépit de ces gros compromis, le nouveau Snapdragon X Plus X1P-42-100 devrait toujours pouvoir compter sur un NPU développant 45 TOPS, mais aussi sur une prise en charge de la mémoire vive LPDDR5X à 8 448 MHz (deux caractéristiques communes à l'ensemble de la gamme). Cette puce serait également capable de gérer jusqu'à trois moniteurs externes en 4K et 60 Hz, et pourrait, bon an mal an, s'avérer efficace en bureautique et en multimédia.

Pour l'instant, Qualcomm n'a pas donné plus de détails concernant sa conférence de presse à venir. Il se peut donc qu'en plus de son nouveau processeur, la firme lève le voile sur de nouvelles fonctionnalités logicielles, voire sur d'autres produits de son cru. Réponse dans deux jours.

Si vous souhaitez suivre l'événement en direct, rendez-vous sur YouTube le 4 septembre prochain à 13 h (heure de Paris).