À son tour, Dell lance ses premiers PC sous Snapdragon X et Copilot+ : prix et specs, ce qu'il faut savoir

Dans la même veine, les deux configurations de l'appareil disposent d'une dalle LCD IPS de 14 pouces commune, affichant une définition QHD+ en 60 Hz. Attention toutefois, cet écran se limitera à une couverture du spectre de couleurs sRGB. En l'absence de prise en charge du gamut DCI-P3, ce dernier ne conviendra donc que très modérément aux utilisations créatives.

Côté batterie, l'Inspiron 14 Plus mise en tout cas sur une capacité de 54 Wh, et l'on retrouve sur l'engin une sélection d'entrées et de sorties (un peu) plus généreuse que sur le XPS 13. Le PC est ainsi équipé d'un port USB-A 3.2, de deux ports USB-C (40 Gbit/s, Power Delivery et DisplayPort), d'un lecteur micro-SD et d'une prise casque. L'ensemble est enfin logé dans un châssis de 1,6 centimètre d'épaisseur pour 1,46 kilo.

En parallèle, Dell commercialisera également une version « non Plus » de son Inspiron 14, équipée cette fois seulement d'un Snapdragon X Plus.